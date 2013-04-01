Одеський НПЗ у 2012 році скоротив чистий збиток на 43%

Одеський нафтопереробний завод, що простоює з 2010 року, за підсумками 2012 року скоротив чистий збиток на 43% - до 455,948 млн грн з 795,841 млн грн у 2011 році, йдеться у повідомленні підприємства.

Згідно з повідомленням, активи підприємства в 2012 році зменшилися до 1,19 млрд грн порівняно з 1,245 млрд грн в 2011 році, власний капітал збільшився до 3,135 млрд грн з 2,679 млрд грн роком раніше.

Поточні зобов'язання заводу за 2012 рік збільшилися до 2,992 млрд грн з 2,594 млрд грн в 2011 році. Сумарна дебіторська заборгованість підприємства за 2012 рік неістотно скоротилася порівняно з 2011 роком - до 287 млн ​​грн з 289 млн грн.

Довгострокові зобов'язання Одеського НПЗ в 2012 році збільшилися порівняно з 2011 роком до 1,280 млрд грн з 1,276 млрд грн.

Підприємство також повідомляє, що збори акціонерів заплановано на 29 квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Одеський нафтопереробний завод після дворічного простою за ініціативою попереднього власника - найбільшої приватної нафтопереробної компанії «ЛУКОЙЛ» (Росія) - розпочав повномасштабні пусконалагоджувальні роботи для відновлення виробництва продукції.

Пуск початку робіт на заводі дав голова Ради директорів групи СЄПЕК - нинішнього власника підприємства - Сергій Курченко в присутності міністра палива та енергетики України Едуарда Ставицького.

Довідка УНІАН. Одеський нафтопереробний завод (Одеса) здатний щорічно переробляти 2,8 млн тонн нафти. З 2000 року завод належав найбільшій в Російській Федерації приватній нафтовій компанії «ЛУКОЙЛ».

З липня 2005 року по березень 2008 року Одеський НПЗ перебував на широкомасштабній модернізації. Проведена модернізація підприємства відкрила можливість збільшити глибину переробки нафти з 56,02% (у 2004 році) до 78%, наростити на 2% відбір світлих нафтопродуктів і випуск вакуумного газойлю, зменшити виробничі втрати на 0,56%. Модернізація заводу дозволила випускати бензин за стандартом Євро-3, дизельне паливо - за стандартом Євро-4.

У жовтні 2010 року «ЛУКОЙЛ» зупинив роботу Одеського НПЗ, пояснивши своє рішення низькою рентабельністю і несприятливою кон'юнктурою українського ринку.

У 2011 році «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» збільшив чистий збиток на 3,7% порівняно з 2010 роком - до 795,841 млн грн.

На початку 2013 року виробничий інтерес до заводу висловила група компаній «Газ Україна», яка наприкінці лютого 2013 року заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом «Східноєвропейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

4 березня 2013 року «ЛУКОЙЛ» продав українській групі СЄПЕК 99,6% акцій Одеського нафтопереробного заводу.

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