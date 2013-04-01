ДТЕК відклав ремонтні роботи на своїх енергоблоках через аварію на Вуглегірській ТЕС

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК через зупинку Вуглегірської ТЕС, у результаті виникнення пожежі, відклав ремонтні роботи на своїх енергоблоках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«ДТЕК підняв всі блоки своїх теплових електростанцій, що працюють на вугіллі марки «Г», і відклав усі ремонтні роботи для забезпечення надійності роботи енергосистеми», - цитує прес-служба слова директора з комерційної діяльності ДТЕК Андрія Фаворова.

Також у повідомленні наголошується, що спалювання додаткових обсягів профіцитного вугілля марки «Г» дозволить знизити наслідки аварії для вугільних підприємств.

«Усі команди системного оператора НЕК «Укренерго» виконуються в повному обсязі», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова А. Фаворова.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 березня о 15:15 в м. Світлодарськ (м. Дебальцеве) на Вуглегірської ТЕС ДАЕК "Центренерго" на другому енергоблоці спалахнула пожежа, внаслідок якої вогнем частково пошкоджено технологічне обладнання та крівлю будівлі. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. П'ятеро осіб з опіками тіла і отруєнням продуктами горіння госпіталізовані.

Пожежу ліквідовано 30 березня о 5:40. Пожежно-рятувальною службою із задимленого середовища врятовано десять осіб.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров створив урядову міжвідомчу комісію для встановлення причин цієї аварії.

Комісія Міністерства енергетики та вугільної промисловості України планує завершити розслідування причин та обставин аварії на Вуглегірської ТЕС до 8 квітня.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕКРовенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.