Україна за два місяці скоротила імпорт нафти в 7 разів

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт нафти у 7 разів - до 111,4 тис. тонн порівняно з 763,4 тис. тонн за аналогічний період 2012 року.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, поставки нафти на нафтопереробні заводи України за зазначений період скоротилися на 59,8% порівняно з січнем-лютим 2012 року - до 513,1 тис. тонн.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелинському ГПЗ у січні-лютому поточного року скоротилася на 65,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 480,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує до кінця цього року вийти на переробку до 1 млн тонн нафти на місяць.

За даними Державної митної служби, Україна в лютому 2013 року знизила імпорт нафти і нафтопродуктів у грошовому вираженні на 15,8% - до 424,507 млн дол. порівняно з 504,393 млн дол. у січні п.р.

Імпорт сирої нафти у лютому здійснювався виключно з Казахстану і становив 27,739 тис. тонн на загальну суму 23,338 млн дол., що більш ніж удвічі менше за січневий імпорт.

Довідка УНІАН. В Україні діють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

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