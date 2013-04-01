Україна за два місяці скоротила транзит нафти до країн Євросоюзу на 10,7%

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України в січні-лютому 2013 року становив 2,399 млн тонн, що на 10,7% менше, ніж за аналогічний період 2012 року.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, у лютому 2013 року транзит нафти до зазначених країн зменшився порівняно з січнем на 9,3% - до 1,141 млн тонн з 1,258 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, тариф на транзит нафти з Російської Федерації через Україну нафтопроводом «Дружба» до країн Європейського Союзу з 1 січня 2013 року збільшився на 8,4% - до 8,35 євро за тонну з 7,7 євро за тонну.

Транзит нафти до країн Євросоюзу (Словаччини, Угорщини, Чехії) через нафтопровідну систему України за підсумками 2012 року скоротився до 14,557 млн тонн, що на 18,1% менше, ніж за 2011 рік.

У 2011 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося порівняно з 2010 роком на 11,6% - до 27,536 млн тонн. Водночас транзит до країн Європи у 2011 році впав до 17,771 млн тонн, що на 11,8% менше, ніж за 2010 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України перебуває в експлуатації держкомпанії «Укртранснафта» (входить у структуру НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

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