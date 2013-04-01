«Центренерго» сьогодні планує почати розчищення завалів на Вуглегірській ТЕС

Енергогенеруюча компанія «Центренерго» 1 квітня планує розпочати роботи з розчищення завалів і визначення стану основного обладнання після масштабного пошкодження через пожежу на Вуглегірській теплоелектростанції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Центренерго».

«На сьогодні оцінюється ситуація. Починаються роботи, буквально з сьогоднішнього дня, із розчищення завалів, визначення стану, що залишилося з основного устаткування придатним до експлуатації, і далі в оперативному порядку будуть починатися відновлювальні роботи», - повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 березня о 15:15 в м. Світлодарськ (м. Дебальцеве) на Вуглегірській ТЕС ДАЕК "Центренерго" на другому енергоблоці спалахнула пожежа, внаслідок якої вогнем частково пошкоджені технологічне обладнання та крівля будівлі. На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. П'ятеро осіб з опіками тіла і отруєнням продуктами горіння госпіталізовані.

Пожежу ліквідовано 30 березня о 5:40. Пожежно-рятувальною службою із задимленого середовища врятовано десять осіб.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров створив урядову міжвідомчу комісію для встановлення причин цієї аварії.

Комісія Міністерства енергетики та вугільної промисловості України планує завершити розслідування причин та обставин аварії на Вуглегірської ТЕС до 8 квітня.

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку ».

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