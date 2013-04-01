Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел у 2012 році зросло більш ніж удвічі

Українські електростанції на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) за підсумками 2012 року згенерували 815,9 млн кВт/год електроенергії - в 2,2 раза (на 444,9 млн кВт/год) більше, ніж у 2011 році.

Про це йдеться у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ)

Згідно з документом, лідером за динамікою збільшення виробітку і за кількістю виробленої електроенергії опинилася сонячна енергетика.

Сонячні електростанції (СЕС) торік збільшили відпуск електроенергії в мережу в 11 разів порівняно з 2011 роком - з 30,1 млн кВт/год до 333,6 млн кВт/год, вітроелектростанції (ВЕС) - в 2,9 раза, з 89 млн кВт/год до 257,5 млн кВт/год, електростанції на біомасі - 1,8 раза, з 9,6 млн кВт/год до 17,7 млн ​​кВт/ч.

Малі гідроелектростанції (ГЕС) у 2012 році відпустили в мережу 171,9 млн кВт/год електроенергії - на 15% менше, ніж у 2011 році (203,4 млн кВт/год).

Встановлена ​​потужність СЕС, за даними НКРЕ, протягом минулого року зросла удвічі (на 183,4 МВт) - до 371,6 МВт, ВЕС - на 32,4% (на 47,4 МВт), до 193,8 МВт, електростанцій на біомасі - на 47,6% (на 2 МВт), до 6,2 МВт, малих ГЕС - на 3,8% (на 2,7 МВт), до 73,5 МВт.

Водночас, згідно зі звітом регулятора, компанії, що працюють за "зеленими тарифами", збільшили відпуск електроенергії в мережу у 2,4 раза (на 448,6 млн кВт/год) - до 780,7 млн кВт/год.

В цілому, встановлена ​​потужність електростанцій на ВДЕ за підсумками минулого року збільшилася на 57,5% (на 235,5 МВт) і на 1 січня 2013 становила 645,1 МВт.

Незважаючи на більш ніж дворазове збільшення виробництва електроенергії електростанціями на ВДЕ, їх частка в балансі електроенергії залишилася вкрай низькою - 0,45% за підсумками 2012 року (0,22% - у 2011 році).

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр Юрій Бойко у лютому на щорічному Українському енергетичному форумі заявив, що Україна виконає зобов'язання перед Європейським енергетичним співтовариством і до 2020 року збільшить частку ВДЕ в загальному обсязі споживаної енергії до 11%.

Директор департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерної енергії Міненерговугілля Микита Константинов у березні повідомив, що доопрацьований проект оновленої енергостратегії до 2030 року передбачає збільшення частки відновлюваних джерел в енергобалансі до 18%, зокрема у виробництві електроенергії - до 10%.