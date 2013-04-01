Україна за два місяці скоротила споживання газу на 15,5%

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила споживання газу порівняно з січнем-лютим 2012 року на 15,5% - до 13,939 млрд куб. м.

Про це йдеться у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, споживання газу в Україні в лютому 2013 року порівняно з січнем 2013 року скоротилося на 17,6% - до 6,296 млрд куб. м з 7,642 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.

НАК «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпрому» понад 162 млн. доларів США за імпортований у лютому 2013 року природний газ, розрахувавшись у повному обсязі. Ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2013 року становила близько 406 доларів США за 1 тис. куб. м. Таким чином, «Нафтогаз» у лютому купив природного газу у «Газпрому» в натуральному виразі близько 0,4 млрд куб. м, тоді як у цілому до країни в лютому було імпортовано 2,251 млрд куб. м.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Україна в 2011 році спожила 59,3 млрд куб. м природного газу, у 2010 році - 57,7 млрд куб. м природного газу, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, у 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.