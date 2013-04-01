Україна в січні-лютому скоротила виробництво бензину в 3 рази

Україна в січні-лютому 2013 року скоротила виробництво бензину майже в 3 рази порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 171,2 тис. тонн, а дизельного пального — в 2 рази, до 142,5 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, виробництво бензину в лютому 2013 року порівняно з січнем збільшилося до 96,4 тис. тонн із 75 тис. тонн, а дизельного пального — збільшилося до 73,6 тис. тонн з 68,9 тис. тонн.

Виробництво мазуту в країні в січні-лютому 2013 року знизилося порівняно з січнем-лютим 2012 року в 3,5 разу - до 89,3 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, продаж населенню бензинів через мережу автозаправних станцій в Україні в лютому 2013 року скоротився на 0,45% - до 205,3 тис. тонн порівняно з 206,2 тис. тонн у січні.

Довідка УНІАН. В Україні діє шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.

Переробка нафтової сировини на вітчизняних НПЗ і Шебелінському ГПЗ у січні-лютому цього року скоротилася на 65,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 480,2 млн. тонн.