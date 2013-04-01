Україна знизила споживання електроенергії на 6%

Україна в січні-лютому 2013 року зменшила споживання електроенергії у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 6,1% - до 26,521 млрд кВт/год.

Про це повідомляється у звіті, який розміщено на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у лютому 2013 року споживання електроенергії в порівнянні з попереднім місяцем зменшилося до 12,713 млрд кВт/год. з 13,8 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво електроенергії в Україні за січень-лютий 2013 року скоротили в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 6,9% - до 34,8 млрд кВт/год.

Споживання електроенергії в Україні в 2012 році порівняно з 2011 роком залишилося на колишньому рівні - 150,72 млрд кВт/год.