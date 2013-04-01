Нафта Urals подорожчала на 1,8 дол.- до 107,2 дол./бар.

На світових торгах ціна нафти Urals за тиждень - з 21 по 28 березня - зросла на 1,8 долара, до 107,2 долара за барель, випливає з моніторингу поточної макроекономічної ситуації, що підготовлена Мінекономрозвитку РФ.

За даними відомства, з початку року по 28 березня середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, становила 111 доларів за барель.

Середня ціна Urals в лютому становила 114,45 долара за барель проти 118,92 долара в лютому 2012 року. У січні 2013 року вона склалася на рівні 111,81 долара за барель проти 109,8 долара в січні 2012 року. У грудні минулого року ціна становила 108,33 долара за барель, а в середньому за 2012 рік - 110,52 долара, що на 1,08% вище за показник попереднього року, передає РИА "Новости".

Прогноз Мінекономрозвитку РФ на поточний рік становить 97 доларів за барель, водночас у міністерстві не виключають, що фактична ціна перевищить 100 доларів.

Нагадаємо, Україна закуповує російську нафту марки Urals.

За даними котирувальних агентств Platts і Argus, середня ціна на нафту марки Urals у 2012 р. становила 110,52 дол./бар., що на 1% більше в порівнянні з показником за 2011 р. (109,34 дол./бар.).

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