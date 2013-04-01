Аварія на Вуглегірській ТЕС посилить ситуацію у вугільній галузі - експерт

Зупинка Вуглегірської теплоелектростанції внаслідок масштабної пожежі посилить ситуацію у вугільній галузі.

Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«З настанням теплої погоди і майбутнім закінченням опалювального сезону в Україні знизиться споживання і попит на вугілля з боку теплових електростанцій. Аварія на Вуглегірській тепловій електростанції лише посилить проблему для вугільної галузі», - сказав він.

За словами Волинця, на сьогодні в Україні вже спостерігається профіцит вугілля.

«На складах ТЕС лежить 5,1 млн тонн вугілля, ще 2,4 млн тонн вугілля лежить на складах державних шахт і збагачувальних фабрик. Вихід з ладу потужностей теплових електростанцій ставить питання про обсяг видобутку державних шахт, тому що вугілля просто ніде спалювати», - зазначив експерт.

«Потрібна державна підтримка реструктуризації вугільної галузі», - наголосив М.Волинець.

Як раніше повідомляв УНІАН, у результаті пожежі на Вуглегірській ТЕС, яка відбулася 29 березня, повністю знищені чотири енергоблоки. Робота станції припинена.

Вуглегірську ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».

Прем'єр-міністр України Микола Азаров створив урядову міжвідомчу комісію для встановлення причин цієї аварії.

Комісія Міністерства енергетики та вугільної промисловості України планує завершити розслідування причин та обставин аварії на Вуглегірській ТЕС до 8 квітня.

Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірськ, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема 10% належать «Альфа -Банку».