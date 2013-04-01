ДТЕК вкладе 616 млн грн у модернізацію Криворізької ТЕС

Найбільший приватний енергетичний холдинг України, який контролює бізнесмен Рінат Ахметов, має намір вкласти в модернізацію першого енергоблоку Криворізької теплоелектростанції 616 млн грн, повідомляє прес-служба холдингу.

Згідно з повідомленням, протягом року реконструкцію пройдуть всі основні частини енергоблоку № 1 - котел, турбіна, блочний трансформатор, електрообладнання та електрофільтр.

«Повністю буде замінено генератор. На енергоблоці буде встановлена ​​автоматизована система управління технологічними процесами - до цього управління блоку йшло вручну», - сказано в повідомленні.

Такі зміни, на думку компанії ДТЕК, продовжать термін життя енергоблоку на 15 років, а значить, забезпечать безперебійне і надійне вироблення електроенергії.

Також у повідомленні зазначається, що поліпшення в конструкції котла підвищить ефективність спалювання палива - на рік станція використовуватиме на 55 тис. тонн вугілля менше, виробляючи той самий обсяг електроенергії, як і до модернізації.

«Новий електрофільтр буде очищати гази енергоблоку, що йдуть, від вугільної золи щонайменше до 50 мг/нм3. До цієї вимоги Директиви 2001/80 Європейського Союзу будуть приведені всі інші енергоблоки ДТЕК Криворізька ТЕС до 2018 року», - наголошується в повідомленні.

«Проводячи реконструкцію енергоблоку № 1, ми інвестуємо 616 млн грн не тільки в надійність виробництва електроенергії, але і в поліпшення екологічної обстановки в Дніпропетровській області. Криворізька ТЕС як і всі теплові електростанції України забезпечує енергетичну безпеку країни, працюючи на українському вугіллі і покриваючи піки з навантаження в енергосистемі. Новий електрофільтр, який ми встановимо на блоці, зменшить вплив пиловугільного енергоблоку на навколишнє середовище до європейських норм - ми очікуємо зниження залишкової концентрації пилу у 18 разів від нинішнього», - цитує прес-служба слова директора Криворізької ТЕС Сергія Дегтяренко.

Довідка УНІАН. Криворізька ТЕС - одна з найпотужніших електростанцій в Європі, що працюють на твердому паливі, була заснована в 1961 році. На Криворізькій ТЕС - 10 енергоблоків по 282 МВт.

Наприкінці жовтня 2012 року Кабінет Міністрів України схвалив техніко-економічні обгрунтування реконструкції та переоснащення енергоблоку № 6 Криворізької ТЕС («ДТЕК Дніпроенерго»), подане Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, на загальну суму 863,692 млн грн.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України, входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент».

До вугільного сегменту ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькіантраціт» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.