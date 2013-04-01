Україна за два місяці збільшила експорт електроенергії на 39%

Україна в січні-лютому 2013 року збільшила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 39,3% - до 1,436 млрд кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, експорт електроенергії в лютому 2013 року збільшився порівняно з аналогічним місяцем 2012 року на 49,5% - до 0,76 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2012 року в грошовому виразі експортувала електроенергії до країн ЄС, Молдови і Білорусі на 574,819 млн дол.

Експорт електроенергії до Білорусі за 2012 рік становив 231,442 млн дол., до Угорщини - 224,251 млн дол., до Молдови - 52,737 млн дол., до інших країн - 66,389 млн дол.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2012 році енергохолдинг ДТЕК займав домінуюче положення у східноєвропейському напрямку (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща).

Компанії «Пауер Трейд» і «Східенерго», що входять до структури ДТЕК, набували протягом 2012 року доступ до міждержавних ліній електропередачі різної потужністю у напрямках до Росії і Молдови для експорту електроенергії.