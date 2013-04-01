«Житомиргаз» за рік зменшив прибуток у 7 разів

ПАТ з газопостачання та газифікації "Житомиргаз" у 2012 році зменшило чистий прибуток більш ніж у 7 разів, або на 31,26 млн грн, у порівнянні з 2011 роком - до 5,061 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати роботи підприємства у 2012 році були озвучені сьогодні, 1 квітня, на зборах акціонерів компанії.

Акціонери затвердили річний звіт ПАТ, баланс і ухвалили рішення спрямувати 30% чистого прибутку на виплату дивідендів, ще 70% прибутку акціонери спрямували на розвиток підприємства.

На зборах акціонерів також було обрано новий склад наглядової ради і ревізійної комісії.

Згідно з рішенням зборів акціонерів, до складу наглядової ради ПАТ «Житомиргаз» увійшли: Песнеро Інвестментс Лімітед, Олуберо Венчерс Лімітед, Сольвоторе Ентерпрайзес Лімітед.

У зборах брали участь акціонери, які в сукупності володіють 84% від загальної кількості голосів акціонерів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Житомиргаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Житомирській області.

Основними акціонерами ПАТ «Житомиргаз» є: ПАТ "Газтек" - 50,44% статутного капіталу; ПАТ «Хмельницькгаз» - 24,30%.

ПАТ «Житомиргаз» завершило 2011 рік з чистим прибутком 36,320 млн грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток підприємства становив 8,064 млн грн.