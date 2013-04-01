Білорусь знизила експортні мита на нафту і нафтопродукти

Білорусь з 1 квітня 2013 року знизила експортні мита на нафту і нафтопродукти, йдеться в повідомленні на сайті Радміну, передає РІА «Новини». Таке рішення закріплено постановою уряду № 224 від 28 березня.

Постановою передбачається зниження експортного мита на сиру нафту до 401,5 долара з 420,6 долара за одну тонну. Мито на світлі і темні нафтопродукти за винятком бензинів, яке з 1 жовтня 2011 року становить 66% від мита на нафту, з 1 квітня знижена до 265 доларів з 277,6 долара. Таке ж мито встановлене на бензол, толуол, ксилоли.

На товарні бензини і прямогонний бензин ставка вивізних митних зборів, з огляду на коефіцієнт 0,9, знижена з 1 квітня до 361,4 долара з 378,6 долара за одну тонну.

Розмір мита на пропан, бутан, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн, інші скраплені гази зменшений з 1 квітня до 70,5 долара з 131,4 долара.

Білорусь з 1 жовтня 2011 року вслід за Росією здійснює розрахунок експортних мит на нафту і нафтопродукти за формулою "60/66". Йдеться про продукцію, що вивозиться з території країни за межі території Митного союзу. Формула розрахунку має на увазі, що ставка експортного мита на світлі і темні нафтопродукти уніфікується і розраховується з коефіцієнтом 0,66 від ставки мита на нафту.

З 2011 року Білорусь імпортує російську нафту безмитно, але перераховує до бюджету Росії вивізні митні збори на нафтопродукти, вироблені з цієї нафти. У 2012 році Білорусь перерахувала до бюджету Росії 3,8 мільярда доларів вивізних митних зборів на нафтопродукти, одержані з російської нафти.