Про терміни відновлення Вуглегірської ТЕС говоритимуть за 2-3 місяці

Про терміни відновлення Вуглегірської ТЕС, на якій 29 березня сталася пожежа, можна буде говорити за 2-3 місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, 1 квітня, на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.

Губернатор розповів, що роботи на ТЕС «ведуться відразу в кількох напрямах». «Приступили до розробки Проекту з розбирання завалів. Тут дуже важливо, щоб було за проектом - адже завали потрібно якнайшвидше розібрати для того, щоб ситуацію оцінити, дати графік відновлення станції», - пояснив А.Шишацький, зазначивши, що «від того, наскільки професійно це буде зроблено, залежать терміни відновлення станції».

Він нагадав, що пожежею було охоплено чотири блоки ТЕС. «Можливо, доведеться валити стіну, а можливо й дві. Адже, коли станція будувалася, спочатку було змонтовано устаткування, а потім зведено стіни. Можливо знову, щоб полегшити розбирання, потрібно буде демонтувати стіну», - пояснив губернатор.

Губернатор відзначив, що, за оцінками фахівців, «тільки на розбирання потрібно близько 2-2,5 місяців», тому «реально про терміни відновлення можна буде говорити за 2-3 місяці».

«Наполягатимемо на швидкому відновленні. Хотілося б, звичайно, щоб до кінця року хоча б два блоки (з чотирьох) було відновлено», - сказав А.Шишацький.

Він також повідомив, що на розбиранні й на відновлюваних роботах будуть задіяні, зокрема і працівники Вуглегірської ТЕС. А оперативний персонал станції буде перерозподілено на інші теплоелектростанції регіону, і для них буде забезпечено підвезення до нового місця роботи.

«Люди мають працювати і одержувати заробітну плату. Тут відповідальність всіх і насамперед Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Я, як губернатор, контролюватиму, щоб люди були з роботою і зарплатою», - сказав А.Шишацький.

Він також відзначив, що Кабінет Міністрів України виділить кошти з резервного фонду на відновлення станції, а також буде переглянуто бюджет Світлодарська, оскільки «бюджетні потоки тепер будуть зміщені, і фонд зарплати переміститься на інші станції». «Тому я готую звернення до Кабміну, щоб вже у квітні була дана додаткова дотація вирівнювання для Світлодарська», - сказав голова облдержадміністрації.

А.Шишацький також зазначив, що всі питання про нинішню ситуацію на Вуглегірській ТЕС та її подальшу долю перебувають на контролі у Президента України Віктора Януковича.

«Ситуацію на Вуглегірській ТЕС узяв під особистий контроль Президент. Він заявив і це буде виконано - станція буде відновлена», - сказав губернатор.

За словами А.Шишацького, тільки за минулі вихідні він тричі розмовляв з В.Януковичем, «причому, як рано вранці, так і пізно ввечері».

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції сталася пожежа, яку було ліквідовано 30 березня о 5.41. У результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька осіб постраждали і були госпіталізовані. Вуглегірську ТЕС, яка налічує 2 тис. 836 співробітників, було повністю зупинено.

За фактом пожежі на ТЕС почато досудове розслідування за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

30 березня на прес-конференції в Світлодарську міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що станція буде відновлена.

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