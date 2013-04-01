Теплопостачання в Світлодарську обіцяють відновити до осені

Теплопостачання в Світлодарську, де 29 березня сталася пожежа на Вуглегірській ТЕС, до нового опалювального сезону буде відновлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.

Він нагадав, що зараз у місті Світлодарську є газ, вода, електроенергія, і «вже відучора подали електроенергію на ТЕС».

Разом з тим, губернатор відзначив, що в місті немає тепла і гарячої води, але це питання швидко вирішити неможливо. За його словами, жителям Світлодарська було передано близько 700 обігрівальних приладів, які в першу чергу доставлялися в дитячі сади, лікарні, ними забезпечували інвалідів і пенсіонерів.

Питання теплопостачання населення міста поки що залишається відкритим, але його обов'язково потрібно встигнути вирішити до початку наступного опалювального сезону, оскільки поки що не ясно, в які терміни буде відновлено зруйновану пожежею Вуглегірську ТЕС, зазначив А.Шишацький. Він пояснив, що фахівці зараз працюють над питанням теплопостачання Світлодарська, і ще не обрали оптимальний варіант для його вирішення.

«Необхідно відновити теплопостачання за постійною схемою. Вибір постійної схеми з теплопостачання міста - це варіанти і будівництва котельної, і від Миронівки (Миронівська ТЕС) трубу кинути 7 км, і індивідуальне опалення, а може й змішана схема буде», - сказав А.Шишацький.

Він запевнив, що влада впродовж максимум тижня визначаться з вирішенням цього питання і почне діяти. «Питання буде точно вирішене до початку наступного опалювального сезону, люди будуть з теплом. І хотілося б, щоб це тепло було недороге для людей», - відзначив губернатор Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа, яку було ліквідовано 30 березня о 5.41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька чоловік постраждали.

Вуглегірську ТЕС, яка налічує 2 тис. 836 співробітників, було повністю зупинено.

За фактом пожежі на Вуглегірській ТЕС почато досудове розслідування за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).