Мінекономрозвитку РФ прогнозує зниження цін на газ у середньостроковій перспективі

Мінекономрозвитку РФ не виключає, що ціноутворення на газ за 2-3 роки стане менш залежним від цін на нафту, і ціни на газ на світовому ринку в перспективі почнуть знижуватися, заявив заступник голови міністерства Андрій Клепач.

"Є істотна ймовірність того, що ціноутворення на газ істотно відокремиться (у перспективі), придбає більшу самостійність у порівнянні з цінами на нафту, і такого слідування з лагом у 6-9 місяців за цінами на нафту, цілком можливо, ми вже через 2-3 роки не побачимо", - повідомив Клепач в ефірі каналу "Росія 24", передає ПРАЙМ.

За словами заступника міністра, в рамках бюджетних коректувань і прогнозу соціально-економічного розвитку міністерство робить "дисконт" на очікувану динаміку цін на газ з урахуванням розширення ринку СПГ, його конкуренції з магістральним газом, а також спотових контрактів на скраплений газ і формування ринку сланцевого газу.

"Для бюджету це буде означати втрати, ну і, природно, зміна вимог до конкуренції на цьому ринку для російських компаній", - вважає Клепач.

Крім того, на думку заступника міністра, в перспективі зниження цін на нафту і газ буде чинити тиск на курс рубля, і ця ситуація буде сприятливою для російських металургійних компаній, сільгоспвиробників і багатьох інших галузей.

Довідка УНІАН. У січні п.р. Міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний обсяг видобутку природного газу в країні скоротився на 2,2% в 2012 р. - до 655 млрд куб. м, тоді як видобуток газу «Газпромом» знизилася на 5,1% - до 482 млрд куб. м.

Продаж російського газу за кордон у 2012 р., головним чином до Європи і країн колишнього СРСР, зменшилися на 8,7% - до 186 млрд куб. м. «Газпром» раніше повідомляв про зниження обсягів продажів у Європу на 10% у першій половині 2012 р. і скорочення на 29% обсягів продажів до країн колишнього СРСР.

Україна за підсумками 2012 року скоротити імпорт газу в порівнянні з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м, проте досі є найбільшим споживачем російського газу в СНД, і другим, після Німеччини, в Європі.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася в порівнянні з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

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