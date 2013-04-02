На світових торгах у вівторок, 2 квітня, ціни на нафту продовжили зниження на статданих зі США.

Зокрема, ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,28 долара, або 0,26%, - до 110,83 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,34 долара, або 0,36%, - до 96,75 долара за барель, передає Bloomberg.

У понеділок, 1 квітня, американський Інститут управління поставками (ISM) повідомив, що індекс ділової активності в промисловому секторі економіки США в березні зменшився на 2,9 відсоткового пункта - до 51,3% з 54,2% в лютому, хоча очікувалося зменшення лише до 54%.

У вівторок оприлюднять дані Американського інституту нафти (API) про запаси сировини на гуртових складах США. Аналітики прогнозують зростання показника.

На підвищення запасів продовжує впливати призупинення американською компанією Exxon роботи нафтопроводу Pegasus. Нафтопровід зупинився 29 березня через прорив і виток нафти в Арканзасі.