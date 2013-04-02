Добовий обсяг поставок газу через Польщу в Україну збільшився в 2,5 раза

Добовий обсяг поставок газу за реверсною схемою згідно з контрактом із німецьким газовим трейдером RWE через територію Польщі в Україну з 1 квітня збільшився в 2,5 раза - до 5 млн куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Укртрансгаз».

«Підтверджуємо, що добовий обсяг поставок газу збільшився з 1 квітня до 5 млн куб. м», - повідомили в компанії.

Згідно з офіційним повідомленням компанії, між «Укртрансгазом» і компанією «ГАЗ-Систем» підписано низку доповнень до операторської угоди з транспортування газу в Україну з Польщі. З 1 листопада здійснюється транспортування природного газу в Україну газопроводом Ду500. Облік газу відбувається на ГВС Германович. Із 1 січня 2013 року до 17 березня надходження природного газу в ГТС України становило до 2,0 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, голова "Газпрому" Олексій Міллер поставив під сумнів заяву України про початок реверсних поставок газу до країни з Європи, оскільки, на його думку, в цих поставках передбачається використовувати російський газ.

О.Міллер також висловив сумнів, що Україна зможе купувати газ на спотових торгових майданчиках у Європі.

28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Україна та Угорщина обговорюють можливість транспортування в Україну газу з Європи обсягом до 10 млрд кубометрів.

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу й скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Україна в січні 2013 року імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою через Польщу.

Із 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою в Україну через Польщу.