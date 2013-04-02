Україна пропонує Казахстану свої нафтопроводи для транзиту нафти до ЄС

Україна пропонує Казахстану свої нафтопроводи, зокрема «Одеса-Броди» і «Дружба», для транзиту нафти до країн ЄС і висловлює зацікавленість у поставках казахстанської нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розданому журналістам прес-релізі на засіданні Міждержавної україно-казахстанської комісії з економічного співробітництва під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова і першого заступника прем'єр-міністра Республіки Казахстан Бакитжана Сагинтаєва.

«Робота міждержавної комісії зміцнить наші зв'язки і дасть можливість розвивати економіки наших країн. Наші держави діють у взаємних інтересах», - сказав С.Арбузов.

Згідно з прес-релізом, українська сторона також висловила зацікавленість у розробці родовищ корисних копалини на території Казахстану, спільному проведенні геологічних і геофізичних досліджень, крім того, у галузі атомної енергетики і машинобудування.

«Ухвалено рішення продовжити співпрацю у сфері будівництва на території Республіки Казахстан об'єктів сонячної енергетики, розвитку спільного підприємства з випуску гальмівного устаткування для залізничного рухомого складу, виготовленні устаткування для нафтогазової та хімічної промисловості», - сказано в прес-релізі.

До спільного портфеля проектів також входить розвиток авіабудування, сфери телекомунікацій, агропромислового комплексу обох країн, проекти у галузі сільгоспмашинобудування і будівництва малих молочно-товарних ферм.

Довідка УНІАН. Республіка Казахстан є третім за величиною торговельним партнером України серед країн СНД. Зовнішній торговий оборот між країнами за підсумками 2012 року становив 4,18 млрд дол. США.

Український експорт до Казахстану в 2012 році становив 2,64 млрд дол. США.