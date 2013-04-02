Міненерговугілля прогнозує збереження минулорічного рівня споживання газу

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прогнозує в 2013 році збереження минулорічного рівня споживання природного газу - близько 48 млрд куб. м, сказав агентству УНІАН заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Володимир Макуха.

«Ми готуємо прогнозний баланс, і в ньому ми не передбачаємо скорочення закупівель. Збережемо на тому ж рівні. Звичайно, ми не зможемо передбачати, як розвиватиметься економіка, але за прогнозом маємо 3% зростання. Суттєвого падіння не буде. Баланс 2013 року буде як минулого року», - сказав В.Макуха.

Він також додав, що в лютому-березні Україна забирала запаси з підземних сховищ газу, й зараз у сховища проводитиметься чергове закачування природного газу.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Україна в березні цього року скоротила закупівлі газу в Російській Федерації через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Україна в лютому 2013 року суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ суттєво скоротився - до 162 мільйонів доларів, тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд доларів.

Україна за підсумками 2012 року скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м.