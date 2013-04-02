Україна збільшить добовий видобуток газу на шельфі Чорного і Азовського морів на 25%

Україна планує до кінця 2013 року збільшити добовий видобуток газу на шельфі Чорного і Азовського морів на 25% - до 5 млн куб. м з 4 млн куб. м.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Чорноморнафтогаз».

«Добовий видобуток на шельфі Чорного і Азовського морів продовжує зростати. До кінця року він планується на рівні понад п'ять мільйонів кубометрів», - сказано в повідомленні.

До того ж наголошується, що самопідйомні плавучі бурові установки «Сиваш» і «Таврида» завершили роботу на морській стаціонарній платформі МСП-17 Штормового газоконденсатного родовища.

«Буріння експлуатаційних свердловин проводилося в рамках дооблаштування промислу і дало можливість закріпити видобуток на шельфі Чорного і Азовського морів на рівні понад 4 мільйони кубометрів на добу», - йдеться у повідомленні.

Оскільки технічні можливості СПБУ «Сиваш» і «Таврида» зважаючи на застаріле устаткування, тривалий термін експлуатації (35 і 18 років) обмежені, значне збільшення видобутку буде досягнуте за рахунок високотехнологічних СПБУ «Петро Годованець» і «Незалежність».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості Е.Ставицький заявив, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які ведуть видобуток у басейні Чорного моря.

Також міністр нагадав, що Україна найближчим часом розраховує підписати угоду про розділ продукції (СРП) на Скіфській площі на шельфі Чорного моря.

У серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Великий український видобувник газу - «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) у 2012 році видобув на шельфі Чорного і Азовського морів 1,174 млрд куб. м природного газу, що на 11,2% більше, ніж у 2011 році.