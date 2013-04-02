ДТЕК планує до середини 2014 року запустити другу чергу Ботієвської ВЕС

Найбільший приватний енергетичний холдинг України ДТЕК планує завершити введення в експлуатацію турбін другого етапу будівництва Ботієвської вітроелектростанції не пізніше середини 2014 року.

Про це повідомила прес-служба холдингу.

Згідно з повідомленням, компанія «Вінд Пауер», що входить до складу ДТЕК, і Vestas Central Europe (Vestas Wind Systems A/S) підписали договір про поставку, установку і обслуговування тридцяти п'яти вітряних турбін для другого етапу будівництва Ботієвської вітряної електростанції (ВЕС), сукупною потужністю 105 МВт.

«Очікується, що нові вітроустановки поставлять до кінця третього кварталу поточного року. Введення в експлуатацію турбін другого етапу будівництва станції планується завершити не пізніше середини 2014 року. Після закінчення будівництва Ботієвська ВЕС забезпечуватиме «зеленою» електроенергією сотні тисяч жителів України», - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2013 року ДТЕК залучив 107 млн ​​євро у Landesbank Berlin (Німеччина) для будівництва першого етапу Ботієвської вітроелектростанції.

Наприкінці 2011 року ТОВ «Вінд Пауер», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК, приступило до реалізації проекту будівництва вітроелектростанції прогнозною потужністю 200 МВт на Ботієвському майданчику (Запорізька обл.).

ДТЕК планує вкласти 1,85 млрд євро в будівництво вітропарків «ДТЕК Приазовський» (Запорізька обл.) та «ДТЕК Мангуш» (Донецька обл.) до 2018 року.

«ДТЕК Приазовський» складатиметься з трьох майданчиків: Ботієвської, Приморської і Бердянської. Загальна потужність вітропарку - 500 МВт, Ботієвського майданчика - 200 МВт, Приморського і Бердянського - по 150 МВт.

ДТЕК - приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.

Vestas Wind Systems A/S - один з найбільших у світі виробників вітрогенераторів.