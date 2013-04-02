«Укргазвидобування» відкрило нове газове родовище із запасами 700 млн куб. м

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», відкрила нове родовище газу в Полтавській області із запасами 700 млн куб. м, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, це родовище розташоване поруч з Горобцівським і Відрадненським родовищами, де вже ведеться видобуток газу.

«У 2000-2005 роках тут проводилися сейсморозвідувальні роботи. У 2012 році була пробурена пошукова свердловина глибиною 4000 м, під час випробування свердловини отримано приплив газу дебітом 130 тис. куб. м на добу. Результати випробування пробуреної свердловини вказують на перспективи проведення подальшого пошукового буріння на Пасічній площі, у 2013-2014 рр. планується подальша розвідка родовища», - сказано в повідомленні.

У компанії також нагадали, що у 2012 році ПАТ «Укргазвидобування» в Харківській обл. відкрило Західно-Борисівське газоконденсатне родовище із запасами газу 1,7 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».