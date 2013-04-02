Газ з Європи до України поставляється без прив'язки до джерела його надходження - RWE

Поставки газу з Європи до України за контрактом з німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading здійснюються без прив'язки до джерела його надходження.

Про це йдеться в повідомленні компанії RWE, текстом якого володіє УНІАН.

«Газ буде постачатися з нашого газового портфеля, який містить газ з різних джерел. Потенційні поставки не пов'язані з окремим джерелом живлення», - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що угода з НАК «Нафтогаз України» є для RWE комерційною угодою.

«Вона є, і це перевага для нас, розширенням нашої клієнтської бази іншим великим європейським газовим гравцем», - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова "Газпрому" Олексій Міллер піддав сумніву заяву України про початок реверсних поставок газу до країни з Європи, оскільки, на його думку, в цих поставках передбачається використовувати російський газ.

О.Міллер також висловив сумнів, що Україна зможе закуповувати газ на спотових торгових майданчиках в Європі.

28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна розпочала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Україна в січні 2013 року імпортувала 43,5 млн куб. м природного газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою через Польщу.

З 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що закуповується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.