«Чорноморнафтогаз» завершив відбір газу з Глібовського підземного сховища

Великий український добувач газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (АР Крим, Сімферополь) завершив відбір природного газу з Глібовського підземного сховища і розпочав профілактичні роботи на об'єкті.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Таким чином, для сховища завершився осінньо-зимовий сезон 2012-2013 років, під час якого з нього відібрали 327 мільйонів кубометрів природного газу», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, порівняно з попереднім осінньо-зимовим сезоном у цьому з Глібовського підземного сховища відібрано на 54 млн куб. м більше. Пов'язано це з тим, що «Чорноморнафтогаз» збільшує свою частку в забезпеченні Криму газом власного видобутку.

«Оскільки температурний режим ще не нормалізувався, то за необхідності подача газу в газотранспортну систему буде відновлена. А поки що ведуться профілактичні роботи, після яких почнеться підготовка вже до наступного осінньо-зимового сезону - розпочнемо закачування природного газу», - цитує прес-служба начальника управління підземного зберігання газу «Чорноморнафтогазу» Олега Гриня.

«Сьогодні у зв'язку зі значним зростанням видобутку на шельфі Чорного моря «Чорноморнафтогаз» максимально наповнює газотранспортну систему газом власного видобутку і готується до подальшого збільшення поставок морського газу, зокрема, до збільшення його закачування у підземне сховище», - підкреслюється в повідомленні компанії.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Чорноморнафтогаз» планує збільшити видобуток газу на 40% - до 1,649 млрд кубометрів і забезпечити споживачів Криму газом власного видобутку на 82%, а в 2014 році - на всі 100%.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Зараз на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.