«Нафтогаз» у судах вимагає від своєї "дочки" 7,7 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагає від своєї дочірньої компанії «Газ України», яка здійснює продаж природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго, повернення за сімома позовами у розмірі 7,7 млрд грн.

Про це сказано в документах, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документами, «Нафтогаз» у період із 28 березня до 1 квітня подав низку позовів до Господарського суду Києва. Розгляд усіх справ призначено на 22 квітня 2013 року.

28 березня 2013 року «Нафтогаз» подав 4 позови до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї «дочки» повернення на загальну суму близько 4,8 млрд грн.

Потім, 1 квітня «Нафтогаз» подав 3 позови до Господарського суду Києва, вимагаючи від своєї «дочки» повернення на загальну суму близько 2,9 млрд грн.

Суд визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовних заяв до розгляду, проте деталі справи не розкриває.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до Господарського суду Києва, вимагаючи від компанії «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, повернення 5,145 млрд грн. Розгляд справи призначено на 8 квітня 2013 року.

У січні 2013 року «Нафтогаз України» в судовому порядку вимагав від своєї дочірньої компанії, великого видобувача газу «Чорноморнафтогаз» повернення 97,901 млн грн.

ДК "Газ України" була створена в 2007 році й займалася продажами природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.

У липні 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України ухвалило рішення реорганізувати «дочку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" компанію "Газ України" в Публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України".