МС ускладнив відносини в СНД, тому потрібно удосконалити механізми співпраці - Азаров

Створення Митного союзу, до якого входять Росія, Білорусь і Казахстан, ускладнило торговельно-економічні відносини в рамках СНД, тому зараз необхідно вдосконалити механізми співпраці.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з першим заступником глави Уряду Республіки Казахстан Бакитжаном Сагінтаєвим, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, М.Азаров зауважив, що відновлення прямих поставок казахських вуглеводнів до України відповідає інтересам обох країн. Він нагадав, що створення зони вільної торгівлі в рамках Співдружності незалежних держав передбачає укладання Угоди про вільний доступ до трубопровідного транспорту країн СНД і створює можливості для прямих поставок казахської нафти і газу до України. «Ми налаштовані на розширення співробітництва в галузі використання транспорту, зокрема й трубопровідного. Я думаю, що в цьому також зацікавлений Казахстан, адже в нього є достатні запаси газу та нафти, і він міг би торгувати з нами не тільки через Російську Федерацію, а й напряму, як це було до 2005 року. Це відповідатиме інтересам Казахстану й України», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що створення Митного союзу (до якого входять Росія, Білорусь і Казахстан) ускладнило торгівельно-економічні відносини в рамках СНД, а тому зараз необхідно вдосконалити механізми співпраці. «Ми прагнемо у переговорах з Російською Федерацію, Казахстаном і Білоруссю розробити такий формат взаємовідносин, щоб переваги зони вільної торгівлі в межах СНД, яку ми готували майже 20 років, наповнилися реальним змістом, і щоб рамки Митного союзу не перешкоджали реалізації положень про зону вільної торгівлі», - зазначив М.Азаров.

Глава уряду нагадав, що Україна хоче отримати статус спостерігача в рамках Митного союзу. «Це дозволить нам не впливати, але моніторити прийняття рішень і хоча б завчасно знати про рішення, які готуються до прийняття в Митному союзі», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. Відповідно до ст.7 Договору про ЗВТ СНД, сторони-учасниці Договору повинні розпочати переговори про розробку Угоди про транзит трубопровідним транспортом і завершити такі переговори протягом шести місяців після набуття Договором чинності.

Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД набув чинності наприкінці вересня 2012 р. після ратифікації парламентами Білорусі, Росії та України.

18 жовтня 2011 року Договір про ЗВТ СНГ було підписано в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД.