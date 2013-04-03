Казахстан підняв експортне мито на нафту на 50% - до 60 доларів за тонну

Казахстан підвищив ставку експортного мита на сиру нафту на 50% - до 60 доларів за тонну. Про це йдеться у постанові уряду, яка опублікована в офіційній пресі в середу, 3 квітня.

На даний час мито на нафту становить 40 доларів за тонну, передає РІА "Новости".

Постанова вводиться в дію через 10 календарних днів з дня першого офіційного опублікування.

Експортне мито на нафту в Казахстані введено в середині серпня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна пропонує Казахстану свої нафтопроводи, зокрема «Одеса-Броди» і «Дружба», для транзиту нафти до країн ЄС і висловлює зацікавленість у поставках казахстанської нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи.

Довідка УНІАН. Республіка Казахстан є третім за обсягом торговельним партнером України серед країн СНД. Зовнішній торговий оборот між країнами за підсумками 2012 року становив 4,18 млрд дол. США.

Український експорт до Казахстану в 2012 році становив 2,64 млрд дол. США.