На світових торгах у середу, 3 квітня, ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі статданих зі США щодо запасів сировини.

Зокрема ціна травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже впала на 0,37 долара, або 0,33% - до 110,32 долара за барель.

Вартість травневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зменшилася на 0,52 долара, або 0,54% - до 96,7 долара за барель, передає Bloomberg.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси "чорного золота" на гуртових складах країни за тиждень, що завершився 29 березня, зросли на 4,7 мільйона барелів (майже вдвічі більше прогнозу) - до 388 мільйонів барелів. Показник досяг максимуму за останні 22 роки.

У середу свою оцінку щодо запасів представить Міненерго США.