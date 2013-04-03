КОРПОРАТИЗАЦІЮ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІДКЛАДЕНО

Кабінет міністрів України переніс початок корпоратизації державних вугільних підприємств на один рік - до 2014 року з 2013 року.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів №198 від 1 квітня 2013 року.

«У тексті графи «Термін початку корпоратизації (рік)» цифри «2012» і «2013» замінити цифрами «2014», - говориться в документі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств упродовж 2012-2014 рр.

Корпоратизації підлягають держпідприємства «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля», «Сніжнеантрацит», «Макіїввугілля», «Донецька вугільна енергетична компанія», «Красноармійськвугілля», «Дзержинськвугілля», «Краснолиманська», шахтоуправління «Південнодонбасівське №1», «Торезантрацит», «Шахтарськантрацит», «Селідоввугілля» (всі – Донецька область), «Донбасантрацит», «Луганськуголь», «Первомайськвугілля» (всі – Луганська область), а також «Волиньвугілля» і «Львіввугілля».

У лютому 2013 року Міністерство енергетики і вугільної промисловості України створило робочу групу з координації заходів щодо підготовки до приватизації вугледобувних підприємств.

Раніше міністерство енергетики і вугільної промисловості визначило 13 вугільних підприємств, керівники яких мали не пізніше 3 березня 2013 року провести передприватизаційну підготовку ввірених ним об'єктів державної власності, що підлягають приватизації.

До числа таких підприємств входили «Волиньвугілля», «Донецька енергетична компанія», «Макіїввугілля», «Красноармійськвугілля», «Артемвугілля», «Львіввугілля», «Орджонікідзевугілля», «Шахтарськантрацит», «Торезантрацит», «Сніжнеантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля», «Донбасантрацит».

У грудні 2012 року Мінфін повідомив, що за умови виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині приватизації та передачі в концесію державних вугледобувних підприємств і шахт, витрати державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору в 2013 році скоротяться на 4,7 млрд грн – з 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, зокрема витрати за собівартістю готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн – з 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.