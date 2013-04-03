Україна вивчає питання будівництва двох енергоблоків ХАЕС з використанням старих конструкцій

Україна вивчає питання будівництва третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, спорудження яких призупинили в 1990 році, з використанням раніше зведених конструкцій.

Про це на брифінгу у Кабміні сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Ми однозначно будуватимемо ці блоки. Зараз фахівці з'ясовують, як нам максимально скористатися тими комунікаціями, які були побудовані раніше на цих блоках», - сказав Ставицький.

«Вести пряму добудову, можливо, буде і недоцільно у зв'язку з ситуацією, що змінилася на вимогу, насамперед, міжнародних організацій, як наслідок постфукусімської трагедії», - зазначив міністр.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС призупинили в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорт», який представив проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) погодила техніко-економічне обґрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

31 травня заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародному бізнесу Кирило Комаров повідомив, що схема кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначена, однак можливе виділення міждержавного кредиту.

6 вересня 2012 року Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3 та 4 Хмельницької атомної електричної станції».

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