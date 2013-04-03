Ставицький обговорив з МВФ проблеми залежності України від імпортованого газу

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький обговорив з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) вирішенню проблеми залежності країни від імпортованого газу шляхом його заміщення на енергоносії власного видобутку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Під час сьогоднішньої зустрічі «особливу увагу було приділено вирішенню проблеми залежності країни від природного газу, що імпортується, шляхом його заміщення на енергоносії українського походження. Учасники зустрічі відзначили, що останніми роками значно змінилася структура балансів паливно-енергетичних ресурсів, зокрема в результаті диверсифікації джерел поставок природного газу», сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, подальші зміни відбуватимуться, зокрема, за рахунок реалізації проектів поступового заміщення споживання природного газу, що імпортується, вітчизняним вугіллям, зокрема за рахунок впровадження технологій водовугільного палива і газифікації вугілля, а також реалізації інвестиційних проектів з видобутку природного газу на шельфі Чорного моря з використанням самопідйомних плавучих бурових установок, що забезпечить істотне нарощування об'ємів газу власного видобутку.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в січні-лютому 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

Водночас, за даними Міненерговугілля, у лютому 2013 року імпорт газу зменшився до 2,251 млрд куб. м порівняно з 2,49 млрд куб. м у січні.

Середня митна ціна на імпортний газ для України в лютому 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 1,5% - до 419,7 дол. за 1 тис. куб. м з 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

НАК «Нафтогаз України» перерахувала російському «Газпрому» понад 162 млн доларів США за імпортований у лютому 2013 року природний газ, розрахувавшись у повному обсязі. Ціна природного газу для компанії у першому кварталі 2013 року становила близько 406 доларів США за 1 тис. куб. м. Таким чином, «Нафтогаз» у лютому купив природного газу у «Газпрому» в натуральному вираженні близько 0,4 млрд куб. м, тоді як у цілому до країни у лютому було імпортовано 2,251 млрд куб. м.

За останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і плани з його часткового заміщення вітчизняним вугіллям.

Наприкінці 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» залучила у Державного банку розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) кредит на суму 3,656 млрд доларів на 19 років для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.