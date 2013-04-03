Вугілля, що поставляється на Вуглегірську ТЕС, тепер споживатиме ДТЕК - Ставицький

2 млн тонн вугілля, які щорічно поставляються на Вуглегірську ТЕС, через зупинку станції у зв'язку з пожежею, тепер споживатиме компанія ДТЕК, повідомив на прес-конференції в Донецьку міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, сказав, що сьогодні провів нараду в Донецьку разом з усіма керівниками вугільних компаній, які раніше поставляли своє енергетичне вугілля на Вуглегірську ТЕС. В результаті досягли домовленості, що «обсяг вугілля, що поставляється Вуглегірській ТЕС - 2 млн тонн на рік, піде на компанію ДТЕК, оскільки вона володіє потужностями генерації, де саме використовується вугілля марки «Г».

«У нас розроблено детальний план, ми закінчуємо покрокове планування щодо кожного шахтного об'єднання. Буде графік до моменту відновлення ТЕС, буде денний графік, повагонне вивантаження, як і що буде розподілятися...», - сказав Е. Ставицький.

Також він додав, що «до п'ятниці цього тижня ми повністю підпишемо протокольну угоду з цього питання з компанією ДТЕК».

Міністр повідомив, що якщо розглядати весь обсяг видобутку вугілля компанією ДТЕК, то «марку «Г» вони у такому обсязі не добувають, в якому вони могли б повністю закрити свій цикл». Тому, Е.Ставицький підкреслив, що такий перерозподіл вугільного потоку не вплине на ціну вугілля, відповідно, не вплине, не знизить заробітну плату шахтарям. «Ми обговорили з колегами дане питання, і знайшли повне розуміння. Фізичний баланс в цілому по енергетиці переглянемо повністю для того, щоб витримати всі необхідні норми, які були прийняті, особливо в частині ціни на вугілля, - пояснив міністр. - Оскільки це тягне за собою, відповідно, і ті соціальні стандарти, які ми взяли на себе у частині заробітної плати шахтарям - в частині підвищення зарплати, яке на цей рік передбачено».

Е.Ставицький запевнив, що «ніякого зниження не буде, всі стандарти, які були прийняті, вони будуть виконані відповідно до сьогоднішньої наради і підсумкового протоколу, який ми підпишемо наприкінці тижня».

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірської теплоелектростанції спалахнула пожежа, яка була ліквідована 30 березня о 5:41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали.

Вуглегірська ТЕС, що налічує 2 тис. 836 співробітників, була повністю зупинена. Вуглегірську ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».

За фактом пожежі на Вуглегірській ТЕС розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

ДТЕК - приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.

У вугільний сегмент ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕКРовенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «Шахта «Білозерська» і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений «Східенерго», «ДТЕК Західенерго» і «ДТЕК Дніпроенерго».

Компанія «Сервіс-Інвест», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», «ДТЕК Донецькобленерго» і ПАТ «Дніпрообленерго» представляють сегмент передавання та продажу електроенергії.

До складу ДТЕК входить «Київенерго», яке генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві.