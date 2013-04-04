Польща не бачить доцільності в "газовій" пропозиції Путіна

Відновлення проекту будівництва газопроводу "Ямал-Європа-2" видається сумнівним з урахуванням нових проектів у галузі транспортування газу, заявив журналістам міністр державної скарбниці Польщі Міколай Будзановський, який курирує ПЕК.

"Ніхто, крім польської фірми та польського уряду, не може приймати рішення про транзит через польську територію. Тож ми делікатно відзначаємо, що ні за якими підказкам від когось, а тим більше від "Газпрому", щодо цього ми не будуватимемо нову мережу транспортування газу до Польщі або ЄС ", - сказав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив "Газпрому" повернутися до опрацювання проекту газопроводу "Ямал-Європа-2" для підвищення надійності постачань в Польщу, Словаччину та Угорщину.

"Беручи до уваги будівництво СПГ-терміналу в Свіноуйсьці, який ми хочемо ввести в дію в 2014 році, плани, що стосуються видобутку сланцевого газу в країні, також змичку між системами, які вже побудовані - на кордоні з Німеччиною, на кордоні з Чехією та планованого газового проекту зі Словаччиною, який був оголошений прем'єром, - то сьогодні стає сумнівним сенс будівництва додаткової інфраструктури, яка збільшуватиме нашу залежність від імпорту газу від одного постачальника. Ми вибираємо дещо іншу модель - модель диверсифікації і пошуку нових постачальників, щоб ціна була максимально низькою", - сказав міністр.

Будзановський наголосив, що рішення про прокладання другої нитки газопроводу територією Польщі перебуває у виключній компетенції польського уряду. Оператором будівництва газопроводів на території Польщі є підконтрольна державі компанія Gaz-System, передає РИА "Новости".

"Дивлячись на 2011-2012 роки, ми спостерігаємо зниження імпорту російського газу в ЄС - на 10 мільярдів кубометрів, так що це досить сумнівно і з економічного погляду. Сьогодні я не бачу простору для освоєння додатково, припустимо, 15 мільярдів кубометрів російського газу", - сказав міністр. Він нагадав, що в 1993 році уряди РФ і Польщі домовилися про будівництво другої нитки цього газопроводу, але після вступу Польщі до ЄС у 2004 році "ситуація змінилася".

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