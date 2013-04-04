Росія опрацьовує варіант будівництва в обхід України ще одного газопроводу

Москва. Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати будівництва в обхід України газопроводу «Ямал-Європа-2» через Білорусь.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм Міллером.

«Ми у зв'язку з «Північним потоком» і «Південним потоком» фактично відмовилися від "Ямал-Європа-2". «Південний потік»: ми вже практично почали роботи, будівництво набирає обертів. А втім, я просив Вас повернутися до проекту «Ямал-Європа-2». Знаю, що Ви активно опрацьовує це питання з партнерами. Йдеться про підвищення надійності газопостачання Польщі, Словаччини, Угорщини», - сказав В.Путін.

Він наголосив, що у зв'язку із введенням в дію «Північного потоку» не може бути повним повторенням «Ямал-Європа-1».

Зі свого боку О.Міллер відзначив, що залишається питання надійності та стабільності поставок для Центральної Європи і для східної частини: таких країн, як Польща, Словаччина, Угорщина.

«У зв'язку з цим за Вашим дорученням ми опрацювали варіант будівництва газопроводу з території Білорусії з розумінням того, що сьогодні транзит через територію Білорусії газопроводом Ямал-Європа-1 є для нас найбільш економічно ефективним», - сказав він.

Він нагадав, що ця газотранспортна система на сьогодні перебуває у власності «Газпрому» і цей маршрут є найефективнішим.

«Аналіз ринку показав, що ми могли б орієнтуватися на 15 мільярдів кубічних метрів газу. І були проведені переговори з нашими угорськими, словацькими та польськими колегами на корпоративному рівні. І ми готові були б взятися до розробки попереднього техніко-економічного обгрунтування, до початку передінвестиційної стадії», - сказав О.Міллер і додав, що ці роботи можна провести до 2018-2019 років.

Як повідомляв УНІАН, газопровід Ямал-Європа пов'язує російські газові родовища з Європою і проходить через територію Білорусі та Польщі. ГТС на території Білорусі перебуває у власності «Газпрому».

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