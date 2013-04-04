Ставицький заявив, що взяв під особистий контроль "будь-яке скорочення" гірників

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький узяв під особистий контроль питання можливого скорочення на шахтах гірників у зв'язку з аварією на Вуглегірській ТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Донецьку журналісти повідомили Е.Ставицькому, що до 300 гірників ДП «Селідоввугілля» «змусили написати заяви на безоплатну відпустку» у зв'язку з тим, що через зупинку Вуглегірської ТЕС нема кому збувати видобуте вугілля.

Міністр сказав, що не має в своєму розпорядженні такої інформації й не вірить в її достовірність.

«Тільки що я на нараді особисто поставив це питання генеральному директору («Селідоввугілля»), і мені він взагалі такого не говорив», - сказав Е.Ставицький і додав: «Але я бачу, що такого (звільнення) не може відбутися, оскільки ми якраз ці питання щойно обговорювали. А саме про те, що якщо люди і йдуть у відпустку, то тільки в оплачувану».

За словами міністра, зараз може бути лише складність, пов'язана з темпами поставок вугілля іншим ТЕС і не більше. Він висловив надію, що шахтарі поставляться до цього з розумінням.

«У нас, звичайно, буде зараз складна ситуація, треба набрати темп, якщо говорити про поставки. Тому першочергове завдання зараз - провести збори в колективах, щоб люди поставилися з розумінням», - сказав Е.Ставицький. Він запевнив: «Я особисто беру під контроль будь-яке скорочення у цьому напрямку і, зокрема, по «Селідоввугілля».

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа, яку було ліквідовано 30 березня о 5.41. У результаті пожежі один працівник станції загинув, декілька осіб постраждали.

Вуглегірську ТЕС, що налічує 2 тис. 836 співробітників, було повністю зупинено. Вуглегірську ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».