Причини пожежі на Вуглегірській ТЕС вже встановлено

Основні причини пожежі, яка відбулася 29 березня на Вуглегірській ТЕС, вже встановлені і будуть озвучені до 15 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Там вже причини основні встановлені, йде доопрацювання», - сказав міністр.

За його словами, «працюють там органи прокуратури і МВС, тому у нас вже буде консолідована думка до 15-го числа (квітня), про яку ми повідомимо».

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа. Її було ліквідовано 30 березня о 5.41. Внаслідок пожежі один працівник станції загинув, кілька чоловік постраждали.

Вуглегірську ТЕС було повністю зупинено. Внаслідок пожежі було зруйновано 4 енергоблоки.

За фактом пожежі почато досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).