До кінця тижня збалансують всі цикли вуглепрому та електроенергетики - Ставицький

У зв'язку з аварією, що сталася 29 березня на Вуглегірській ТЕС, уряд вживає всіх заходів для збалансованої роботи вугільників та енергетиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Уряд вживає всі необхідні рішення для того, щоб та збалансованість роботи (вугільників та енергетиків), яка була присутня, і залишалася", - сказав міністр.

За його словами, «на споживчому ринку електроенергії та на виробленні це (зупинка через аварію на Вуглегірській ТЕС - УНІАН) не відбилося, адже в нас були потужності страхувальні, які ми відразу включили для того, щоб не втратити обсяг вироблення електроенергіїув кВт/годинах».

Міністр нагадав, що Вуглегірська ТЕС виробляла 21% електроенергії, яку споживала Донецька область, або 6 млрд кВт/год., і в обсязі електроенергії країни це становило 3%.

«Але споживачі цієї втрати не відчули, не постраждали, своєчасно були зроблені перемикання і електроенергія постачається всім споживачам», - запевнив Е.Ставицького і наголосив, що «цикл між видобутком вугілля та виробництвом електроенергії є достатньо закільцьованим і, якщо одна ланка випадає, природно, це має наслідки».

Він пообіцяв, що вже до кінця тижня «будуть збалансовані всі виробничі цикли по генеруючим та вугледобувним компаніям». «Це для того, щоб насамперед не допустити зниження темпів виробництва як у вугільній промисловості, так і в електроенергетиці», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа, яка була ліквідована 30 березня в 5.41. У результаті пожежі один працівник станції загинув, кілька людей постраждали.

Вуглегірська ТЕС, що налічує 2 тис. 836 співробітників, була повністю зупинена.

Вуглегірська ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».

За фактом пожежі на Вуглегірської ТЕС розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).