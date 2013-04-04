Запорізька АЕС відключила 4-й енергоблок через плановий ремонт

Одна з найбільших атомних електростанцій Європи - Запорізька АЕС відключила від енергомережі через плановий ремонт 4-й енергоблок, повідомляє прес-служба Національної акціонерної енергетичної компанії «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, середній плановий ремонт 4-го енергоблоку ЗАЕС триватиме до 25 травня 2013 року.

У період ремонту заплановано виконати наступні основні регламентні роботи: середній ремонт реакторної установки з перевантаженням активної зони; капітальний ремонт парогенератора; капітальний ремонт головного циркуляційного насоса; капітальний ремонт електродвигуна головного циркуляційного насоса; відправка 48 відпрацьованих тепловиділяючих зборок (2 багатомісні герметичні кошики) на зберігання в ССВЯП, середній ремонт турбіни парової з розкриттям циліндра низького тиску; капітальний ремонт технологічно взаємозалежного устаткування: турбогенератор - збудник - вимикач і поточний ремонт струмопроводу; поточний ремонт фаз «А», «В», «С» блочного трансформатора.

Крім того, заплановані до виконання надрегламентні роботи: продовження терміну експлуатації пожежних сповіщувачів та виїмкових частин електроприводів арматури пожежогасіння, реалізація функції обмеження верхнього положення регулюючої групи органів регулювання системи управління та захисту в програмно-технічному комплексі системи групового та індивідуального управління.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС проводить комплекс заходів із сейсмічного моніторингу.

Після планового ремонту наприкінці березня на Запорізькій АЕС був підключений до мережі енергоблок № 3.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС - найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий - у 1985 р., третій - у 1986 р., четвертий - у 1987 р., п'ятий - у 1989 р., шостий - у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і понад 22% від загального вироблення електроенергії в країні.