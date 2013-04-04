Україна розраховує на збільшення транзиту казахстанської нафти через свою територію на 5 млн тонн, заявив у четвер, 4 квітня, журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Як передає кореспондент УНІАН, він зокрема сказав: «Мені б хотілося, чим більше - тим краще. Якщо ми домовимося десь на 5 млн тонн по року - це я вважаю досягнення додаткове до того, що у нас є», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна пропонує Казахстану свої нафтопроводи, зокрема «Одеса-Броди» і «Дружба», для транзиту нафти до країн Європейського Союзу, а також зацікавлена в поставках казахстанської нафти на вітчизняні нафтопереробні заводи.

В Україні діють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн тонн нафти на рік.

Республіка Казахстан є третім за величиною торговим партнером України серед країн СНД. Зовнішній торговий оборот між країнами за підсумками 2012 року становив 4,18 млрд дол. США.

Український експорт до Казахстану в 2012 році був на рівні 2,64 млрд дол. США.