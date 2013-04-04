НКРЕ збільшила у 8 разів обсяг поставки електроенергії «ДТЕК Дніпроенерго»

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), збільшила у 8 разів енергогенеруючої компанії «ДТЕК Дніпроенерго» річний обсяг постачання електроенергії за нерегульованим тарифом - до 1242 млн кВт/год. з 0,15 млрд кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила 4 квітня на відкритому засіданні.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% акцій є ДТЕК, 25% +1 акція - НАК «Енергетична компанія України», інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС - Запорізька, Криворізька і Придніпровська - загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що становить 26,1% загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.

«ДТЕК Дніпроенерго» у 2012 році отримало чистий прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 939 млн грн.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем кепітал менеджмент» (СКМ, м. Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.