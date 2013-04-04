Україна в квітні не закачує російський газ у сховища

Україна з початку квітня не закачує російський газ у газосховища й на сьогоднішній момент газу в Україні достатньо для забезпечення життєдіяльності країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, чи закачує Україна російський газ, Е.Ставицький сказав: «Поки не беремо. На сьогоднішній день не прокачуємо. Прокачуємо лише транзит». Він зазначив, що точна інформація з цього питання може бути лише наприкінці квітня. «Поки ми не відбираємо по першому тижню квітня. Ми не відбираємо в сховище російський газ. У нас у сховищах достатньо газу для забезпечення життєдіяльності країни», - сказав Е.Ставицький. Він повідомив, що на сьогоднішній день обсяг газу в сховищах становить 8 млрд 852 млн. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в лютому 2013 року суттєво скоротила закупівлю газу в Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ суттєво скоротився - до 162 мільйонів доларів, тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд доларів.

У лютому 2013 року, за даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, середня митна ціна на імпортний газ для України знизилася порівняно з січнем на 1,5% - до 419,7 дол. із 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.

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