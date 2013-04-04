НКРЕ заклала в тариф «Центренерго» 380 млн грн для реконструкції Зміївської ТЕС

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), включила 380 млн грн до тарифу на електроенергію енергогенеруючої компанії "Центренерго" для реконструкції енергоблоку № 1 Зміївської ТЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила 4 квітня на відкритому засіданні.

Згідно з виступом представника компанії, реконструкція блоку дозволить збільшити його потужність на 40 МВт - до 215 МВт.

Як повідомляв УНІАН, енергогенеруюча компанія «Центренерго» направить 131,97 млн грн на реконструкцію енергетичного обладнання Зміївської ТЕС.

Проводити реконструкцію обладнання будуть приватні компанії «Спеценергомонтаж» (м. Донецьк) та «Східенергоремонт» (м. Харків).

Кінцевий термін підписання договору - 25 січня 2013 року.

У жовтні 2012 року компанія «Центренерго» взяла кредит в «Ощадбанку» на суму 489 млн грн для реконструкції енергоблоку № 2 Трипільської ТЕС.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема 10% належать «Альфа -Банку».