Аварія на Вуглегірській ТЕС матиме довгострокові негативні наслідки - екологи

Пожежа на Вуглегірській вугільній тепловій електростанції (ТЕС), яка знищила найбільший енергооб'єкт у Донецькій області, є техногенною катастрофою з довгостроковими негативними наслідками як для навколишнього середовища, так і для людей.

Про це УНІАН повідомили в Національному екологічному центрі України.

"Під час горіння цього масла виділяються небезпечні органічні сполуки, включаючи діоксини та фурани. При неконтрольованому горінні вугільного палива, конструкцій та обладнання станції в атмосферу потрапила величезна кількість токсичних речовин, включаючи важкі метали, сполуки сірки та органічні речовини, які не розкладаються в природі, а накопичуються в грунтах", - сказано в повідомленні Національного екологічного центру.

Зольний пил, що утворився в результаті аварії і рознесений повітряними масами на значні відстані, може призвести до забруднення грунтів та водойм на великих територіях. Це зі свого боку може призвести до підвищення концентрації токсичних речовин у продуктах харчування, вироблених на постраждалих територіях, і до погіршення загальної екологічної ситуації в регіоні, констатують фахівці центру.

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко заявив, що результатом пожежі на Вуглегірській ТЕС може стати значне збільшення легеневих захворювань серед жителів прилеглих територій.

"Чорнобиль був небезпечний викидом радіації. Пожежа на ТЕС у Донецькій області радіацію не викидає. Вона викидає величезну кількість вуглеводнів, які забруднюють повітряний басейн і можуть сприяти розвитку легеневих захворювань людей, що живуть поблизу. У цьому відмінність однієї аварії від іншої", - заявив еколог журналістам.

До того ж В.Борейко утримався від оцінок дій влади з ліквідації пожежі та її наслідків. "Що стосується оцінки дій влади з ліквідації пожежі, то я не можу сказати щось конкретне, оскільки не володію необхідною інформацією", - зазначив він.

Раніше начальник Державної екологічної інспекції в Донецькій області Віталій Вишневський розповів, що головною екологічною проблемою залишається очистка вод, які використовувалися для гасіння пожежі і скупчилися на території постраждалих цехів.

Як повідомляв УНІАН, у результаті потужної пожежі 29-30 березня, що виникла через загоряння вугільного пилу, вигоріла побудована в 70-х роках перша черга Вуглегірської ТЕС. Вогонь знищив чотири пиловугільні енергоблоки загальною потужністю 1200 МВт.

Під час пожежі, що тривала понад 15 годин, горіло електротехнічне обладнання, зокрема чотири високовольтні трансформатори, в кожному з яких знаходилося 40 тонн олії.

У результаті аварії жителі дванадцятитисячного Світлодарська, міста-супутника станції, залишилися без електропостачання, опалення і гарячої води.

Катастрофа зірвала плани уряду з приватизації ПАТ "Центренерго", а також посилила і без того гостру проблему збуту вугілля державними вугледобувними підприємствами. Вуглегірська ТЕС щорічно закуповувала близько 2 млн тонн.