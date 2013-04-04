На відновлення Вуглегірської ТЕС потрібно 173,5 млн грн

На відновлення Вуглегірської ТЕС, зруйнованої в результаті пожежі 29 березня, необхідно 173,5 млн грн.

Про це повідомив сьогодні, 4 квітня, на прес-конференції голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Федорук.

«За попередніми підрахунками, на відновлення (Вуглегірської ТЕС - УНІАН) необхідно 173 млн грн, і це з резервного фонду державного бюджету», - сказав голова облради.

Також він додав, що обсяг коштів, необхідний на відновлення станції, приблизно дорівнює сумі збитків, завданих їй пожежею.

«На сьогодні збитки оцінюються в 173,5 млн грн, у тому числі й на відновлювальні роботи. Фактично, обсяги збитків дорівнюють обсягу коштів, необхідних на відновлення ТЕС», - сказав А.Федорук.

Він зазначив, що Вуглегірська ТЕС, на якій через пожежу зараз зруйновано 4 енергоблоки, буде відновлена «в найкоротші терміни» і вже через півроку необхідно запустити два відремонтовані енергоблоки.

Голова облради підкреслив: "Однозначно, що нової електростанції побудовано не буде, а буде відновлено ту електростанцію, яка була. Й використовуватимуться ті ж агрегати, які вироблялися в Харкові на заводі «Енергоатом», вони вже готові включитися в цю роботу».

«Нам потрібно розібрати завали й розмістити замовлення із виробництва необхідних запчастин», - додав А.Федорук.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа. Її ліквідували 30 березня о 5:41. Внаслідок пожежі один працівник станції загинув, декілька осіб постраждали. Роботу Вуглегірської ТЕС зупинено, оскільки пожежею було зруйновано всі 4 енергоблоки станції.

За фактом пожежі почато досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Аварія на Вуглегірській ТЕС матиме довгострокові негативні наслідки - екологи

Причини пожежі на Вуглегірській ТЕС вже встановлено

Рішення про приватизацію «Центренерго» відкладено до відновлення Вуглегірської ТЕС

Вугілля, що поставляється на Вуглегірську ТЕС, тепер споживатиме ДТЕК - Ставицький

Аварія на Вуглегірській ТЕС скоротила капіталізацію "Центренерго" на чверть - експерти

Про терміни відновлення Вуглегірської ТЕС говоритимуть за 2-3 місяці