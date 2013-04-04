Маловідома компанія просить у НКРЕ ліцензію на поставки 6 млрд куб. м газу на рік

Маловідома «Західна нафтогазова компанія» звернулася в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з проханням надати їй ліцензію на поставки за нерегульованим тарифом природного газу в обсязі 6 млрд кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив менеджер компанії Олександр Чорний, виступаючи на засіданні комісії в четвер, 4 квітня.

«Компанія бажає отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом. Є низка незалежних компаній, у яких ми купуватимемо цей газ, - це «Карпатигаз», «Техпроект», - сказав він.

За словами О.Чорного, підприємство планує закуповувати газ також у черкаського "Азоту" (належить Дмитру Фірташу - УНІАН).

Однак НКРЕ залишила цю заяву без розгляду, оскільки компанія не надала свого балансу.

Голова НКРЕ Сергій Тітенко зазначив, що вже в понеділок «Західна нафтогазова компанія» може подати всю необхідну документацію, після чого регулятор знову розгляне це питання.

У свою чергу, продавати газ "Західна нафтогазова компанія" має намір Нікопольському заводу феросплавів (НЗФ, Дніпропетровська обл.) І низці обласних газопостачальних підприємств, зокрема "Житомиргазу" і "Київоблгазу".

Для виконання нормативу достатності власних коштів «Західна нафтогазова компанія» залучила кредит в іншої компанії в обсязі 100 млн євро до початку 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Кабінет Міністрів України припинив дію постанови №163 від 5 березня 2008 року, якою забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

Наприкінці 2012 року Федерація роботодавців України уповноважила свого голову бізнесмена Дмитра Фірташа взяти участь у пошуку альтернативних постачальників газу для промислових підприємств.

З квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесмену Дмитрові Фірташу групи Ostchem Group, почала самостійний імпорт до України спочатку середньоазіатського, а з 2012 року - російського газу.

На сьогодні Ostchem забезпечує газом практично всіх великих виробників міндобрив в Україні.

У грудні 2012 року компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, закупила у маловідомій приватної компанії «Лідергаз» (Київ) природний газ для власних потреб на суму 2,407 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Західна нафтогазова компанія» зареєстрована у червні 2004 року. Основними видами діяльності компанії є роздрібна торгівля пальним, розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, посередницькі послуги в торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, оптова торгівля хімічними продуктами.