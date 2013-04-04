«Нафтогаз» виплатив 75,7 млн дол. за єврооблігаціями

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснила чергову виплату на суму 75,763 млн дол. за єврооблігаціями з погашенням наприкінці вересня 2014 року, випущеними восени 2009 року в рамках реструктуризації зовнішнього боргу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відповідно до умов розміщення єврооблігацій у повному обсязі виконала свої зобов'язання і виплатила відсотки в сумі 75 763,3 тис. дол. США за період з 30 вересня 2012 року до 30 березня 2013 року», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2009 року НАК «Нафтогаз України» завершила комплексну реструктуризацію зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій та інших зобов'язань на нові єврооблігації на загальну суму 1 млрд 595,017 млн дол. з погашенням 30 вересня 2014 року під 9,5% річних. Купон за ними виплачується раз на півроку - 30 березня і 30 вересня.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.