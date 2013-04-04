Будівництвом нових газопроводів Росія хоче «покарати» Україну - російський експерт

Москва. Економічної доцільності в будівництві газопроводу «Ямал–Європа-2» немає, це потрібно, аби «покарати» Україну.

Таку думку висловив власному кореспонденту УНІАН у Російській Федерації партнер і аналітик консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутихін.

«Потужність усіх газопроводів до Європи з Росії вдвічі більша, ніж реально експортується газу. Будувати нові газопроводи – це або прагнення покарати Україну, або друге цинічне припущення – дати нажитися якимсь дружнім підрядникам на будівництві. Інших причин не існує», – сказав М.Крутихін.

За його словами, в цьому проекті немає ні економіки, ні логістики.

Він підкреслив, що йдеться не лише про газопровід «Ямал-Європа-2», але й про намір побудувати третю нитку «Північного потоку».

М.Крутихін припускає, що такі плани, можливо, обумовлені майбутнім «провалом» «Південного потоку» й спробою залишити Україну взагалі без транзиту, оскільки ГТС на території Білорусі належить «Газпрому».

Він пояснив, що, згідно з нормами Третього енергопакета, «Газпром» побудує на території країн – учасниць «Південного потоку» газопровід для Європи, а не для себе.

«Щойно ділянки на території кожної країни будуть з’єднані на кордонах, набуде чинності Третій енергопакет і «Газпром» зобов'яжуть передати управління цією мережею незалежним менеджерам, побудувати можливості на кордоні для технологічного реверсу й відкрити мережу для газу третіх сторін», - сказав М.Крутихін.

Експерт вважає, що якщо спрацює логіка, то рано чи пізно «Газпром» повинен буде домовитися з НАК «Нафтогаз України» шляхом взаємних поступок. За його словами, негнучка позиція «Газпрому» дуже заважає налагодженню ефективної співпраці.

Він зазначив, що в «Газпрому» також виникнуть складнощі з Третім енергопакетом по газопроводах OPAL і NELL, які є продовженням «Північного потоку» на території Німеччини. При цьому експерт уточнив, що там дано дозвіл на монопольне транспортування газу, але колись цей час закінчиться, оскільки Третій енергопакет реально працює.

«Якщо ми подивимося на «Північний потік», то «Газпром» зараз платить собі й своїм партнерам за транспортування 55 млрд куб. м газу на рік, оскільки так складено транзитну угоду, але переходить Балтійське море приблизно 14-15 млрд куб. м на рік. Отже цей газопровід катастрофічно недозавантажений, і будувати ще третю нитку – просто безумство», - вважає М.Крутихін.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня Президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» опрацювати будівництво в обхід України газопроводу «Ямал–Європа-2» через Білорусь.

«Ми у зв'язку з «Північним потоком» і «Південним потоком» фактично відмовилися від «Ямал–Європа-2». «Південний потік»: ми вже практично почали роботи, будівництво набирає обороти. Проте, я просив би вас повернутися до проекту «Ямал–Європа-2». Знаю, що ви активно опрацьовуєте це питання з партнерами. Йдеться про підвищення надійності газопостачання Польщі, Словаччини, Угорщини», - сказав В.Путін.

У свою чергу, голова «Газпрому» Олексій Міллер зазначив, що цим газопроводом можна поставляти 15 млрд куб. м газу, а будівельні роботи завершити до 2018-2019 років.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.